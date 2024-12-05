Арбитр Виталий Романов провел свой 150-й матч в УПЛ

Перенесенный матч 1-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо" стал юбилейным, 150-м для украинского арбитра из Днепра Виталия Романова. Он стал 7-м арбитром, достигшим этого рубежа.

За 15 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил 71 красную карточку (34 хозяевам + 37 гостям) и 878 желтых (416 + 462), а также назначил 56 пенальти: 30 в ворота гостей и 26 – хозяев.

Интересно, что по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев, Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.