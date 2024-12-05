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Арбитр Виталий Романов провел свой 150-й матч в УПЛ
Юбилейным стал матч Александрия - Динамо
fcdynamo.com
Перенесенный матч 1-го тура
За 15 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил 71 красную карточку (34 хозяевам + 37 гостям) и 878 желтых (416 + 462), а также назначил 56 пенальти: 30 в ворота гостей и 26 – хозяев.
Интересно, что по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев, Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.
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