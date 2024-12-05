Кварцяный: Ингулец показал, что сильнее Ворсклы в пять раз, полтавчане словно с похмелья вышли

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отметил прогресс " Ингульца " в последних матчах.

Несмотря на то, что команда остается на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, подопечные Василия Кобина недавно одержали первую победу в сезоне, разгромив полтавскую "Ворсклу" (3:0).

"Я отмечу "Ингулец" за их игру и страсть в последнем туре. "Ингулец" показал, что сильнее "Ворсклы" в пять раз, и может играть в нестандартный футбол, который выделяется! Полтавская команда наоборот – играла в какой-то непонятный футбол, как игроки с похмелья вышли. А у них еще и победы какие-то есть. Мне понравилось, что команда из Петрово быстро переходила центр поля.

"Ингулец" показал хороший футбол, хотя перед этим с "Шахтером" выглядел, как команда из седьмой лиги. 90% наших команд строят свою игру от обороны и играют в контроль ради контроля, а по воротам не бьют", – заявил Кварцяный.