Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кварцяный: Ингулец показал, что сильнее Ворсклы в пять раз, полтавчане словно с похмелья вышли
Ингулец добыл свою первую победу в сезоне
vorskla.com.ua
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отметил прогресс "
Несмотря на то, что команда остается на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, подопечные Василия Кобина недавно одержали первую победу в сезоне, разгромив полтавскую "Ворсклу" (3:0).
"Я отмечу "Ингулец" за их игру и страсть в последнем туре. "Ингулец" показал, что сильнее "Ворсклы" в пять раз, и может играть в нестандартный футбол, который выделяется! Полтавская команда наоборот – играла в какой-то непонятный футбол, как игроки с похмелья вышли. А у них еще и победы какие-то есть. Мне понравилось, что команда из Петрово быстро переходила центр поля.
"Ингулец" показал хороший футбол, хотя перед этим с "Шахтером" выглядел, как команда из седьмой лиги. 90% наших команд строят свою игру от обороны и играют в контроль ради контроля, а по воротам не бьют", – заявил Кварцяный.
Популярное сейчас
- Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии - туда попал и бывший защитник Динамо
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Более 20 артсистем и под 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки