  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кварцяный: Ингулец показал, что сильнее Ворсклы в пять раз, полтавчане словно с похмелья вышли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кварцяный: Ингулец показал, что сильнее Ворсклы в пять раз, полтавчане словно с похмелья вышли

Премьер-лига
Обновлено

Ингулец добыл свою первую победу в сезоне

Кварцяный: Ингулец показал, что сильнее Ворсклы в пять раз, полтавчане словно с похмелья вышли

vorskla.com.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отметил прогресс "Ингульца" в последних матчах.

Несмотря на то, что команда остается на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, подопечные Василия Кобина недавно одержали первую победу в сезоне, разгромив полтавскую "Ворсклу" (3:0).

"Я отмечу "Ингулец" за их игру и страсть в последнем туре. "Ингулец" показал, что сильнее "Ворсклы" в пять раз, и может играть в нестандартный футбол, который выделяется! Полтавская команда наоборот – играла в какой-то непонятный футбол, как игроки с похмелья вышли. А у них еще и победы какие-то есть. Мне понравилось, что команда из Петрово быстро переходила центр поля.

"Ингулец" показал хороший футбол, хотя перед этим с "Шахтером" выглядел, как команда из седьмой лиги. 90% наших команд строят свою игру от обороны и играют в контроль ради контроля, а по воротам не бьют", – заявил Кварцяный.

По теме
yellow-arrow
Легко и просто. Шахтер в первом тайме наколотил Ворскле уже три гола. ВИДЕО
yellow-arrow
Арбитр Виталий Романов провел свой 150-й матч в УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Виталий Кварцяный Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости