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Лидер Александрии порассуждал о шансах на еврокубки и даже чемпионство
Слово Безерре
Фото: Олександрія
Один из лидеров "
– Прокомментируйте ничью 0:0 с "Динамо". Какие эмоции у вас от матча?
– Получилась очень сложная игра, как и ожидала наша команда. Но, я считаю, что мы очень хорошо контролировали мяч, играли в свою игру. Я придерживаюсь мнения, что ничья справедливый результат для обеих команд.
– Чего вы ждете от матча с "Динамо", который состоится 8 декабря? Будет ли это другая игра в Киеве?
– Каждая игра – это история. Я считаю, что это будет другая игра. Да, нас ожидает еще один сложный матч.
– Приятно ли оказаться в составе "Александрии", идущей на 2-м месте в УПЛ? Какие эмоции испытываете?
– Наша команда переживает прекрасное время. Сложившаяся ситуация в турнирной таблице дает нам возможность спокойно работать каждый день. Настроение от этого только улучшается.
– После ничьей с "Динамо" повысились ли шансы "Александрии" на выход в еврокубки?
– Впереди еще много игр. Я верю, что наши шансы возрастают с каждой игрой. И мы стремимся войти в историю.
– Может ли "Александрия" выиграть чемпионат Украины? Например, как "Лестер" в 2016 году выиграл АПЛ.
– Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло. Как я уже сказал, мы способны вписать свое имя в историю Премьер-лиги Украины и "Александрии".
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