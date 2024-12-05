Лидер Александрии порассуждал о шансах на еврокубки и даже чемпионство

Один из лидеров " Александрии ", бразильский вингер Безерра после ничейного матча 0:0 с киевским "Динамо" порассуждал о турнирных перспективах команды.

– Прокомментируйте ничью 0:0 с "Динамо". Какие эмоции у вас от матча?

– Получилась очень сложная игра, как и ожидала наша команда. Но, я считаю, что мы очень хорошо контролировали мяч, играли в свою игру. Я придерживаюсь мнения, что ничья справедливый результат для обеих команд.

– Чего вы ждете от матча с "Динамо", который состоится 8 декабря? Будет ли это другая игра в Киеве?

– Каждая игра – это история. Я считаю, что это будет другая игра. Да, нас ожидает еще один сложный матч.

– Приятно ли оказаться в составе "Александрии", идущей на 2-м месте в УПЛ? Какие эмоции испытываете?

– Наша команда переживает прекрасное время. Сложившаяся ситуация в турнирной таблице дает нам возможность спокойно работать каждый день. Настроение от этого только улучшается.

– После ничьей с "Динамо" повысились ли шансы "Александрии" на выход в еврокубки?

– Впереди еще много игр. Я верю, что наши шансы возрастают с каждой игрой. И мы стремимся войти в историю.

– Может ли "Александрия" выиграть чемпионат Украины? Например, как "Лестер" в 2016 году выиграл АПЛ.

– Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло. Как я уже сказал, мы способны вписать свое имя в историю Премьер-лиги Украины и "Александрии".