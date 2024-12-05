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Легко и просто. Шахтер в первом тайме наколотил Ворскле уже три гола. ВИДЕО
Невертон и Судаков, еще и Траоре
shakhtar.com
Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывается матчем четверга, в котором "Шахтер" принимает "Ворсклу".
"Горняки" ожидаемо завладели инициативой и забили быстрый гол, правда, немного курьезный. На 13-й минуте встречи Криськив пробил с линии штрафной, после чего произошла целая серия рикошетов, итогом которой стал отскок прямо на ногу Невертону, он очутился в нужном месте в нужное время.
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Ну а уже на 21-й минуте "Шахтер" забил и второй гол - после навеса с фланга Судаков остался совершенно один в чужой штрафной и легко головой переправил в сетку. 2:0 к середине первого тайма.
Ну а на 36-й минуте после очередной атаки и очередного рикошета Траоре с довольно острого угла на силу прошил Исенко - 3:0.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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