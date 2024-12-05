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Кварцяный – про Волошина: У Шовковского там 10 тренеров сидят, неужели они не могут научить бить?
Виталий Кварцяный всегда мог ярко высказаться
fcdynamo.com
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком УПЛ в ноябре.
"Отмечу Твердохлеба. Он еще в "Минае" выделялся тем, что всегда был нацелен на ворота. Я рад, что Егор наконец-то начал забивать в "Кривбассе".
Также мне понравился парень из "Ингульца", который забил "Ворскле" первый гол – Иван Лосенко. У нас все хотят стеночки разыгрывать и закатывать мяч в пустые ворота, а он не побоялся и ударил.
У меня такое чувство, что другие футболисты УПЛ разучились бить. Лосенко пробил так, как должен делать каждый футболист в каждом моменте.
Вот Волошин из "Динамо" имел момент с угла вратарской, но пробил внутренней частью подъема, и мяч пролетел мимо штанги (на 90+1-й минуте матча с "Колосом" - прим.). Ну как так? У Шовковского там 10 тренеров сидят, неужели они не могут научить? Мяч нужно бить внешней стороной стопы, чтобы он закрутился в угол, а не летел от ворот.
Поэтому Лосенко меня приятно удивил. Радует, что у нас есть такие игроки, которые могут правильно бить – разогнался и ударил с подъема. Прекрасный гол.
А вообще, я сейчас не вижу в украинском чемпионате футбола, который мне нравится. Нет у нас Пеле, Мунтянов, Буряков, Михайличенко. Нет игроков международного класса. Если переодеть в одну форму все команды, то не поймешь, кто играет", – сказал Кварцяный.
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