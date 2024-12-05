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Кварцяный – про Волошина: У Шовковского там 10 тренеров сидят, неужели они не могут научить бить?

Премьер-лига
Обновлено

Виталий Кварцяный всегда мог ярко высказаться

Кварцяный – про Волошина: У Шовковского там 10 тренеров сидят, неужели они не могут научить бить?

fcdynamo.com

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком УПЛ в ноябре.

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"Отмечу Твердохлеба. Он еще в "Минае" выделялся тем, что всегда был нацелен на ворота. Я рад, что Егор наконец-то начал забивать в "Кривбассе".

Также мне понравился парень из "Ингульца", который забил "Ворскле" первый гол – Иван Лосенко. У нас все хотят стеночки разыгрывать и закатывать мяч в пустые ворота, а он не побоялся и ударил.

У меня такое чувство, что другие футболисты УПЛ разучились бить. Лосенко пробил так, как должен делать каждый футболист в каждом моменте.

Вот Волошин из "Динамо" имел момент с угла вратарской, но пробил внутренней частью подъема, и мяч пролетел мимо штанги (на 90+1-й минуте матча с "Колосом" - прим.). Ну как так? У Шовковского там 10 тренеров сидят, неужели они не могут научить? Мяч нужно бить внешней стороной стопы, чтобы он закрутился в угол, а не летел от ворот.

Поэтому Лосенко меня приятно удивил. Радует, что у нас есть такие игроки, которые могут правильно бить – разогнался и ударил с подъема. Прекрасный гол.

А вообще, я сейчас не вижу в украинском чемпионате футбола, который мне нравится. Нет у нас Пеле, Мунтянов, Буряков, Михайличенко. Нет игроков международного класса. Если переодеть в одну форму все команды, то не поймешь, кто играет", – сказал Кварцяный.

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Виталий Кварцяный Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Назар Волошин Егор Твердохлеб
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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