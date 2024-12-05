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"Поле уже два матча в очень плохом состоянии", - хавбек Полесья нашел одну из причин неудач команды

Премьер-лига
Обновлено

Богдан Леднев - о матче с Рухом

"Поле уже два матча в очень плохом состоянии", - хавбек Полесья нашел одну из причин неудач команды

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Хавбек "Полесья" Богдан Леднев в эфире УПЛ ТВ подвел итог перенесенного матча 1-го тура УПЛ с "Рухом" (1:1) в пропущенном матче 1-го тура УПЛ.

– Хорошо, что отыгрались, но у нас была одна задача на сегодня – победа. Так что хорошо, что отыгрались, но это не тот результат, которого мы хотели.

– Вы подходили к болельщикам. Успели ли персонально уже пообщаться с кем-то из представителей ультрас, которых сегодня было немало?

– Мы общались уже не в первый раз с ними. Мы очень благодарны им за поддержку, знаем, что все очень ждут победы, и мы очень сильно ждем и делаем все, чтобы победить.

– По твоему мнению, чего сейчас не хватает "Полесью"? Вроде бы, и игра есть, и команда активна, однако нет побед.

– В принципе, за последние матчи создали, считаю, достаточно моментов, но подводит реализация.

– Фактор поля – какую роль он сыграл сегодня? Есть ли вопросы по качеству?

– Уже два матча поле в очень плохом состоянии. Конечно, такой команде, как наша, которая играет с мячом, мешает это поле – и сегодня в том числе.

– Сегодня "Полесье", по твоему мнению, добыло 1 очко или потеряло 2, учитывая то, что отыгрывались?

– Я еще раз говорю, что мы рассчитывали на победу сегодня, но учитывая, что мы отыгрались, то, наверное, ничья – это закономерный результат.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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