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"Поле уже два матча в очень плохом состоянии", - хавбек Полесья нашел одну из причин неудач команды
Богдан Леднев - о матче с Рухом
Фото: ФК Полісся
Хавбек "
– Хорошо, что отыгрались, но у нас была одна задача на сегодня – победа. Так что хорошо, что отыгрались, но это не тот результат, которого мы хотели.
– Вы подходили к болельщикам. Успели ли персонально уже пообщаться с кем-то из представителей ультрас, которых сегодня было немало?
– Мы общались уже не в первый раз с ними. Мы очень благодарны им за поддержку, знаем, что все очень ждут победы, и мы очень сильно ждем и делаем все, чтобы победить.
– По твоему мнению, чего сейчас не хватает "Полесью"? Вроде бы, и игра есть, и команда активна, однако нет побед.
– В принципе, за последние матчи создали, считаю, достаточно моментов, но подводит реализация.
– Фактор поля – какую роль он сыграл сегодня? Есть ли вопросы по качеству?
– Уже два матча поле в очень плохом состоянии. Конечно, такой команде, как наша, которая играет с мячом, мешает это поле – и сегодня в том числе.
– Сегодня "Полесье", по твоему мнению, добыло 1 очко или потеряло 2, учитывая то, что отыгрывались?
– Я еще раз говорю, что мы рассчитывали на победу сегодня, но учитывая, что мы отыгрались, то, наверное, ничья – это закономерный результат.
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