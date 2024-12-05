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Артем Гагарин: Считаю, что наша русофобия недостаточна

Премьер-лига
Обновлено

Артем Гагарин - о войне и футболе

Артем Гагарин: Считаю, что наша русофобия недостаточна

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин ответил на несколько разноплановых вопросов в эфире телеканала "Дом".

О развитии ФК "Кривбасс" в условиях войны

- Многое меняется. Даже в условиях войны все равно продолжаем развиваться, потому что ФК "Кривбасс" это не только главная команда, это и Академия, в которой стало больше тысячи. – это реабилитация, у нас много детей-переселенцев, детей наших защитников и защитниц. Действительно, у них есть возможность прийти встретиться с друзьями.

Для переселенцев это возможность социализироваться, познакомиться с кем-то. Ты жил в другом городе, у тебя были друзья, школа, потом пришла Россия и этого всего не стало. Футбол как магнит. Многие приходят поддержать команду на трибуны. Очень рады, что приезжают люди из Знаменки, из Апостолового и всех объединяет футбол. К сожалению, сейчас мы можем принимать только 600 человек на матчах УПЛ, но все равно для города каждый матч – это праздник.

О текущем сезоне в УПЛ

- Начало сезона УПЛ получилось для нас нестабильным. Участие в еврокубках, очень плотный график. на людей Этот стресс, переезды влияют на все клубы, на всех людей, поэтому, действительно, в команде было много травмированных. ввиду этого команда борется, играет и будет двигаться дальше.

О Трибуне Героев

– Сейчас уже 21 погибший ультрас ФК "Кривбасс", к сожалению, недавно была игра против "Александрии" и в этот день были похороны одного из ребят. семьи. И, кстати, когда было награждение бронзовыми наградами, наши ребята, это была их. инициатива подошли и повесили бронзовые медали на фигуры ребят, и передали их семьям погибших. , жить, давать интервью, нечего.

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О войне

- Я вообще считаю, что наша русофобия, она недостаточна. Сейчас к нам приезжали журналисты с Запада Украины. Они стояли на 95 квартале и говорили: "Могли ли мы раньше подумать, что в центре Кривого Рога на центральной стелле будут висеть красно-черные флаги". Мы все стали патриотичнее, стали ценить то, что у нас есть. Кривой Рог объединился. После того, что происходит у нас, после прилетов, как можно вообще ожидать чего-нибудь хорошего от страны 404.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 21:54
Авжеж агресора потрібно нищити... Як і все пов'язане з ним! Бо догралися в рашисти - друзі, а НАТО - вороги А тепер обурюємося, чого наші вчорашні недругів так мало нам допомогають нищити мишебратів!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 21:54
Авжеж агресора потрібно нищити... Як і все пов'язане з ним! Бо догралися в рашисти - друзі, а НАТО - вороги А тепер обурюємося, чого наші вчорашні недругів так мало нам допомогають нищити мишебратів!
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