Артем Гагарин: Считаю, что наша русофобия недостаточна

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин ответил на несколько разноплановых вопросов в эфире телеканала "Дом".

О развитии ФК "Кривбасс" в условиях войны

- Многое меняется. Даже в условиях войны все равно продолжаем развиваться, потому что ФК "Кривбасс" это не только главная команда, это и Академия, в которой стало больше тысячи. – это реабилитация, у нас много детей-переселенцев, детей наших защитников и защитниц. Действительно, у них есть возможность прийти встретиться с друзьями.

Для переселенцев это возможность социализироваться, познакомиться с кем-то. Ты жил в другом городе, у тебя были друзья, школа, потом пришла Россия и этого всего не стало. Футбол как магнит. Многие приходят поддержать команду на трибуны. Очень рады, что приезжают люди из Знаменки, из Апостолового и всех объединяет футбол. К сожалению, сейчас мы можем принимать только 600 человек на матчах УПЛ, но все равно для города каждый матч – это праздник.

О текущем сезоне в УПЛ

- Начало сезона УПЛ получилось для нас нестабильным. Участие в еврокубках, очень плотный график. на людей Этот стресс, переезды влияют на все клубы, на всех людей, поэтому, действительно, в команде было много травмированных. ввиду этого команда борется, играет и будет двигаться дальше.

О Трибуне Героев

– Сейчас уже 21 погибший ультрас ФК "Кривбасс", к сожалению, недавно была игра против "Александрии" и в этот день были похороны одного из ребят. семьи. И, кстати, когда было награждение бронзовыми наградами, наши ребята, это была их. инициатива подошли и повесили бронзовые медали на фигуры ребят, и передали их семьям погибших. , жить, давать интервью, нечего.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

О войне

- Я вообще считаю, что наша русофобия, она недостаточна. Сейчас к нам приезжали журналисты с Запада Украины. Они стояли на 95 квартале и говорили: "Могли ли мы раньше подумать, что в центре Кривого Рога на центральной стелле будут висеть красно-черные флаги". Мы все стали патриотичнее, стали ценить то, что у нас есть. Кривой Рог объединился. После того, что происходит у нас, после прилетов, как можно вообще ожидать чего-нибудь хорошего от страны 404.