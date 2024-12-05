Основной голкипер Ворсклы на ровном месте получил травму в матче с Шахтером. ВИДЕО

Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывается матчем четверга, в котором "Шахтер" принимает "Ворсклу".

Матч складывается легко для "горняков", которые забили три сухих гола уже в первом тайме.

А после перерыва проблемы "Ворсклы" только усугубились – в середине второго тайма на ровном месте, выбивая мяч, получил травму голкипер Павел Исенко. Кипер повредил колено и с помощью врачей покинул Исенко – вместо него вышел Александр Домолега, для которого это дебют в УПЛ!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.