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Основной голкипер Ворсклы на ровном месте получил травму в матче с Шахтером. ВИДЕО
Вместо Исенко вышел Домолега
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Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывается матчем четверга, в котором "Шахтер" принимает "Ворсклу".
Матч складывается легко для "горняков", которые забили три сухих гола уже в первом тайме.
А после перерыва проблемы "Ворсклы" только усугубились – в середине второго тайма на ровном месте, выбивая мяч, получил травму голкипер Павел Исенко. Кипер повредил колено и с помощью врачей покинул Исенко – вместо него вышел Александр Домолега, для которого это дебют в УПЛ!
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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