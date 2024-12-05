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Ворскла все-таки забила гол престижа Шахтеру. 3:1 в матче. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Иван Нестеренко отличился

Ворскла все-таки забила гол престижа Шахтеру. 3:1 в матче. ВИДЕО

Фото: ФК Ворскла

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывается матчем четверга, в котором "Шахтер" принимает "Ворсклу".

Матч складывается легко для "горняков", которые забили три сухих гола уже в первом тайме.

А после перерыва проблемы "Ворсклы" только усугубились – поле из-за травмы покинул основной голкипер Исенко, вместо которого вышел Домолега.

Впрочем, гол престижа "Ворскла" все-таки забила. Иван Нестеренко на 76-й минуте сместился с фланга и классно дал в дальнюю "девять". 3:1 в матче.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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