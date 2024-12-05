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"Варенички с капусточкой и картошечкой. И со шкварочками", - хавбек Кривбасса назвал любимую запрещенную еду

Премьер-лига
Обновлено

Интересный опрос для Максима Задераки

"Варенички с капусточкой и картошечкой. И со шкварочками", - хавбек Кривбасса назвал любимую запрещенную еду

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Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака ответил на разнообразные, но интересные вопросы клубной пресс-службы.

– Как называют в команде?

– Максик.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Раньше – "Днепр-1", ведь это было днепровское дерби. А сейчас, наверное, "Шахтер".

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Английская Премьер-Лига.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– С легендарным тренером Алексом Фергюсоном.

– Любимый спортивный бренд?

– Найк.

– Любимая запрещенная еда?

- Варенички с капусточкой и картошечкой. И со шкварочками.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать с футбола?

- Купил торт и дома с родителями на десерт съели его.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Когда открываюсь, часто кричу "Открытый!" или "Дай!"

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- Форма "Ман Юнайтед" - Райан Гиггз.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Люблю футбол за неповторимые эмоции. Что раздражает? Наверное, несправедливые судейские решения, которые влияют на игру команды и на результат.

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Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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