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"Варенички с капусточкой и картошечкой. И со шкварочками", - хавбек Кривбасса назвал любимую запрещенную еду
Интересный опрос для Максима Задераки
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Полузащитник "
– Как называют в команде?
– Максик.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Раньше – "Днепр-1", ведь это было днепровское дерби. А сейчас, наверное, "Шахтер".
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Английская Премьер-Лига.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– С легендарным тренером Алексом Фергюсоном.
– Любимый спортивный бренд?
– Найк.
– Любимая запрещенная еда?
- Варенички с капусточкой и картошечкой. И со шкварочками.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать с футбола?
- Купил торт и дома с родителями на десерт съели его.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Когда открываюсь, часто кричу "Открытый!" или "Дай!"
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- Форма "Ман Юнайтед" - Райан Гиггз.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Люблю футбол за неповторимые эмоции. Что раздражает? Наверное, несправедливые судейские решения, которые влияют на игру команды и на результат.
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