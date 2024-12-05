Максимов - о матче с Шахтером: Если бы забили в конце матча второй, то интрига была бы

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

"Это "Шахтер" в первом тайме забил три гола и дал нам потом играть. А было бы 0:0, то они бы добавили. Поблагодарил ребят, но "Шахтер" есть "Шахтер". Если бы второй забили в конце, то интрига была бы.

Посмотрел, с кем дальше работать. Будет зимний перерыв, посмотрим. Есть кадровые проблемы, ребята в декабре заболели, остались в Полтаве", – сказал Максимов.