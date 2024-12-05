Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов - о матче с Шахтером: Если бы забили в конце матча второй, то интрига была бы
Шахтер без особых проблем обыграл Ворсклу
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире УПЛ ТВ подвел итог
"Это "Шахтер" в первом тайме забил три гола и дал нам потом играть. А было бы 0:0, то они бы добавили. Поблагодарил ребят, но "Шахтер" есть "Шахтер". Если бы второй забили в конце, то интрига была бы.
Посмотрел, с кем дальше работать. Будет зимний перерыв, посмотрим. Есть кадровые проблемы, ребята в декабре заболели, остались в Полтаве", – сказал Максимов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария
- Экс-игрок Реала: Я всегда в шутку говорю, что Роналду - единственный игрок, у которого я никогда не видел его пениса
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- "Банально спровоцировал это". Судейский эксперт назвал виновника второго удаления в составе Черноморца
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000