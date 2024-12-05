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Карпаты - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты - Верес : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Карпати

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча соседей по турнирной таблице. В первом туре команды не порадовали болельщиков забитыми мячами (не в последнюю очередь этому поспобствовала плохая погода), но на сей раз все должно сложиться иначе.

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Поединок 16-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Верес" состоится в субботу, 7 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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