Карпаты - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча соседей по турнирной таблице. В первом туре команды не порадовали болельщиков забитыми мячами (не в последнюю очередь этому поспобствовала плохая погода), но на сей раз все должно сложиться иначе.

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Поединок 16-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Верес" состоится в субботу, 7 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.