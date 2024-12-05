Пушич - после Ворсклы: Держим в голове предстоящий матч против одной из лучших команд мира

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1).

– По игре показалось, что вы идеально изучили соперника.

– Безусловно, подобные игры важны, и самое важное в них – добывать 3 очка. Я считаю, что мы контролировали игру с первых секунд матча. Конечно, с приближением зимы поле становится несколько сложным для игры на нем, но, тем не менее, я считаю, что нам удалось продемонстрировать наш рисунок игры, который мы хотим навязывать оппоненту.

Также во 2-м тайме у нас была возможность дать сыграть игрокам, которые получают не так много минут. Самое важное – что мы одержали победу, а также то, что все продолжают оставаться в отличной форме – как физической, так и ментальной. Это действительно хороший вечер для нас.

– Вы довольны ротацией? Невертон и Траоре вышли с первых минут и забили.

– Да, доволен. Оба забили, Невертон провел отличную игру, много работал, как и Траоре, поэтому, конечно, я доволен тем, что они появились сегодня на поле, и какую энергию они принесли в общекомандный рисунок, как мы прессинговали, как предлагали свой стиль игры. Я доволен не только ими двумя, но и всеми своими игроками, вышедшими на поле.

– А Марьяном Шведом? Он получает немного игровой практики. Удалось ли сегодня ему проявить с хорошей стороны себя?

– Он долгое время был травмирован, и поэтому ему нужно было немного больше времени, чтобы полностью вернуться к интенсивному ритму. Когда мы были на последней паузе, связанной с играми сборных, у него была возможность сыграть в товарищеском матче против "Нивы" Тернополь.

Сегодня действительно важно, что он тоже сумел выйти на замену. Хотя у него не было очень много моментов в атаке, он полностью продемонстрировал свою важность для команды.

– Бондаренко впервые пропустил матч чемпионата. Просто получил отдых?

– Он действительно отыграл очень много матчей до сегодняшнего вечера, и, безусловно, ему нужно было немного взять паузу, перевести дыхание. У нас много хороших исполнителей на его позиции, которые заслуживали сыграть сегодня.

В первую очередь, я всегда смотрю с точки зрения того, что поможет нам одержать победу, как и в любой игре. Однако также, конечно, держим в голове предстоящий матч против одной из лучших команд мира, поэтому нашим ведущим исполнителям нужен был отдых сегодня.