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"Хотел его пригласить в Карпаты", - Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в ноябре
Речь о Егоре Твердохлебе
Фото: ФК Кривбас
Бывший тренер ряда украинских клубов Мирон Маркевич рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком УПЛ в ноябре.
"Мой выбор – Твердохлеб. Он неплохо выглядел еще в "Минае", а теперь раскрылся и в "
Напомним, что в нынешнем сезоне Егор Твердохлеб сыграл в 15 матчах за "Кривбасс", в которых забил шесть голов и отдал один ассист.
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