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"Хотел его пригласить в Карпаты", - Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в ноябре

Премьер-лига
Обновлено

Речь о Егоре Твердохлебе

"Хотел его пригласить в Карпаты", - Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в ноябре

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Бывший тренер ряда украинских клубов Мирон Маркевич рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком УПЛ в ноябре.

"Мой выбор – Твердохлеб. Он неплохо выглядел еще в "Минае", а теперь раскрылся и в "Кривбассе". Когда я работал в "Карпатах", хотел его пригласить, но не получилось. Я рад за Твердохлеба. Забить пять голов за месяц – это хороший результат", - сказал Маркевич.

Напомним, что в нынешнем сезоне Егор Твердохлеб сыграл в 15 матчах за "Кривбасс", в которых забил шесть голов и отдал один ассист.

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Мирон Маркевич Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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