"Хотел его пригласить в Карпаты", - Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в ноябре

Бывший тренер ряда украинских клубов Мирон Маркевич рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком УПЛ в ноябре.

"Мой выбор – Твердохлеб. Он неплохо выглядел еще в "Минае", а теперь раскрылся и в " Кривбассе ". Когда я работал в "Карпатах", хотел его пригласить, но не получилось. Я рад за Твердохлеба. Забить пять голов за месяц – это хороший результат", - сказал Маркевич.

Напомним, что в нынешнем сезоне Егор Твердохлеб сыграл в 15 матчах за "Кривбасс", в которых забил шесть голов и отдал один ассист.