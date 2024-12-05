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Судаков: Динамо и Александрия потеряли очки и в ближайшем матче кто-то из них точно потеряет снова
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shakhtar.com
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков подвел итог
"Про "Баварию" не думали. У нас в приоритете чемпионат Украины, и мы знаем, на какой мы позиции и какое отставание от наших лидеров. "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью и потеряли очки. Теперь они снова сыграют, кто-то из них точно снова потеряет очки, поэтому нам нужно побеждать и набирать свое".
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Гонка бомбардиров? Не особо обращаю на это внимание. На моей позиции нужно забивать, но именно в гонке бомбардиров личной мотивации сильной нет. Не реагирую на это", – сказал Судаков.
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