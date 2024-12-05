Безерра: Если бы была возможность, пригласил бы в Александрию Неймара

Бразильский вингер " Александрии " Безерра рассказал о своих целях и желаниях, личных и командных.

– С какой бразильской командой вы можете сравнить "Александрию" по стилю игры?

– На данный момент "Александрия" похожа на "Коринтианс" – команду, которая не сдается на каждом пространстве поля и не отказывается от борьбы за каждый мяч. Победная серия "Коринтианса" великолепна, как и наша. В бразильской Серии А они выиграли 7 матчей кряду. А их серия без поражений длится 9 поединков.

– Против какой команды вы мечтаете сыграть в еврокубках?

– "Реал" Мадрид! Я думаю, это было бы просто потрясающе.

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– А на каком европейском стадионе вы мечтаете сыграть в еврокубках?

– Это "Сантьяго Бернабеу" – стадион мадридского "Реала".

– С каким бразильским футболистом на данный момент карьеры вы можете себя сравнить?

– Очень сложно сравнивать себя с историей человека, у которого уже написаны свои строки. Я пишу свою историю и надеюсь, что она будет со счастливыми моментами.

– В этом сезоне УПЛ вы на данный момент забили 4 мяча. Есть ли у вас желание побороться за звание лучшего голеадора в сезоне?

– Да, в Бразилии я всегда был лучшим голеадором, играя за "Васко да Гама" на уровне команд U-19 и U-20. Это заложено в моем ДНК как игрока.

– Как вы прокомментируете победу "Ботафого" в Копа Либертадорес?

– Удивительно! Фантастика. Что касается обстоятельств финального матча, то у "Ботафого", который выиграл титул, удалили футболиста на 2 минуте поединка.

–Если бы была возможность, какого известного футболиста вы бы пригласили в "Александрию"?

– Неймара (смеется).

– Ваш недавний гол в ворота "Вереса" был очень красивым. Прокомментируйте этот забитый мяч. У кого из известных футболистов вы учитесь так забивать?

– Ромарио! Он был экспертом по таким голам. Мой отец всегда говорил мне о нем. И люди говорят, что у меня стиль игры Ромарио, потому что я невысокого роста, как он.

– Вместе с какими известными футболистами вы играли за "Васко да Гама"?

– Марлон Гомес, Эгиналду, Алекс Тейшейра, Габриэль Пек, Талес Магно, Фигейредо, Винисиус Пайва… На молодежном уровне пересекался со многими футболистами, которые стали знаменитыми.