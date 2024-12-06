Пушич: Судьба матча с Ворсклой была решена в первом тайме. Доволен, что все здоровы перед Баварией

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

“Судьба матча была решена уже в первом тайме, мы его провели достаточно хорошо: прессинг, много хорошей энергии, полностью контролировали игру от первых секунд. Когда выходишь на второй тайм при таком результате, то уже мыслями ты в следующем матче, но все же надо завершать текущую игру. На мой взгляд, первые 15 минут мы начали нормально, имели несколько возможностей, чтобы одержать еще лучшую победу, но этого не сделали”.

“Потом я сделал много замен, чтобы дать время определенным футболистам, которые также очень старательно работают и заслуживают игровых минут, а особенно – чтобы дать отдохнуть ребятам, которые много играли в прошлом месяце. Это была важная победа для нас. Я очень доволен, особенно тем, что все здоровы перед предстоящим тяжелым поединком с ”Баварией”, – отметил тренер.

"Горняки" сократили отставание от лидеров до 4-х очков.