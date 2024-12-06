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Пушич: Судьба матча с Ворсклой была решена в первом тайме. Доволен, что все здоровы перед Баварией

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Пушич: Судьба матча с Ворсклой была решена в первом тайме. Доволен, что все здоровы перед Баварией

Фото: ФК Шахтар

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

“Судьба матча была решена уже в первом тайме, мы его провели достаточно хорошо: прессинг, много хорошей энергии, полностью контролировали игру от первых секунд. Когда выходишь на второй тайм при таком результате, то уже мыслями ты в следующем матче, но все же надо завершать текущую игру. На мой взгляд, первые 15 минут мы начали нормально, имели несколько возможностей, чтобы одержать еще лучшую победу, но этого не сделали”.

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“Потом я сделал много замен, чтобы дать время определенным футболистам, которые также очень старательно работают и заслуживают игровых минут, а особенно – чтобы дать отдохнуть ребятам, которые много играли в прошлом месяце. Это была важная победа для нас. Я очень доволен, особенно тем, что все здоровы перед предстоящим тяжелым поединком с ”Баварией”, – отметил тренер.

"Горняки" сократили отставание от лидеров до 4-х очков.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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