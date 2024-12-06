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Максимов: В первом тайме волновались, боялись ошибиться. Во втором тайме Шахтер дал нам играть
Наставник Ворсклы – о поражении горнякам
Фото: Александр Приходько
Главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал проигрыш своей команды "Шахтеру" (1:3) в 16-м туре УПЛ.
"Можно ли занести второй тайм в актив "Ворсклы"? Да нет. Это "Шахтер" сыграл первый тайм и дал нам поиграть. Молодые выходят, очень приятно, что они стараются. Хотелось забить второй гол, чтобы интрига была. Если бы забили второй, то смелее играли бы. Ничего, будем двигаться дальше.
Будет зимняя пауза, будем тренироваться и строить игру под каждого футболиста. Кто был – тот играл. Рассчитываем на тех, кто есть".
“Я поблагодарил ребят за второй тайм. Играли лучше, чем до перерыва, демонстрировали то, что умеем, прессинговали в каких-то моментах. Но это потому, что "Шахтер" дал нам играть. А в первом тайме волновались, боялись ошибиться", – сказал Максимов в комментарии после матча.
"Ворскла" занимает 11 место (16 очков).
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