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В Украину не вернется? Бразильский клуб хочет договориться по игроку Шахтера

Премьер-лига

"Коринтианс" надеется, что дончане согласятся продолжить аренду бразильца

В Украину не вернется? Бразильский клуб хочет договориться по игроку Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Коринтианс" намерен сохранить в команде центрального полузащитника Майкона, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

"Майкон, получивший очень серьезную травму, является спортсменом, который обладает необходимыми навыками, он знает клуб и в наших условиях, в сочетании ситуаций, при которых необходимо будет внести некоторые коррективы, этот футболист также проявил интерес к тому, чтобы остаться. Наше намерение заключается в том, чтобы сделать все для того, чтоб сохранить команду, 100% ее нынешнего состава", – заявил спортивный директор "Коринтианса" Фабиньо Сольдадо.

27-летний Майкон защищает цвета "тимау" на правах аренды с апреля 2022-го. В бразильской Серии А-2024 он провел только 2 поединка, после чего получил тяжелую травму колена и до сих пор проходит процесс реабилитации. Его соглашение с дончанами действительно до 30 декабря 2026 года.

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Источник:
Meu Timao
Опубликовал: Алина Ерофеева
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