В Украину не вернется? Бразильский клуб хочет договориться по игроку Шахтера

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"Коринтианс" надеется, что дончане согласятся продолжить аренду бразильца
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Коринтианс" намерен сохранить в команде центрального полузащитника Майкона, контракт которого принадлежит "Шахтеру".
"Майкон, получивший очень серьезную травму, является спортсменом, который обладает необходимыми навыками, он знает клуб и в наших условиях, в сочетании ситуаций, при которых необходимо будет внести некоторые коррективы, этот футболист также проявил интерес к тому, чтобы остаться. Наше намерение заключается в том, чтобы сделать все для того, чтоб сохранить команду, 100% ее нынешнего состава", – заявил спортивный директор "Коринтианса" Фабиньо Сольдадо.
27-летний Майкон защищает цвета "тимау" на правах аренды с апреля 2022-го. В бразильской Серии А-2024 он провел только 2 поединка, после чего получил тяжелую травму колена и до сих пор проходит процесс реабилитации. Его соглашение с дончанами действительно до 30 декабря 2026 года.
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