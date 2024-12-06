В Украину не вернется? Бразильский клуб хочет договориться по игроку Шахтера

"Коринтианс" намерен сохранить в команде центрального полузащитника Майкона, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

"Майкон, получивший очень серьезную травму, является спортсменом, который обладает необходимыми навыками, он знает клуб и в наших условиях, в сочетании ситуаций, при которых необходимо будет внести некоторые коррективы, этот футболист также проявил интерес к тому, чтобы остаться. Наше намерение заключается в том, чтобы сделать все для того, чтоб сохранить команду, 100% ее нынешнего состава", – заявил спортивный директор "Коринтианса" Фабиньо Сольдадо.

27-летний Майкон защищает цвета "тимау" на правах аренды с апреля 2022-го. В бразильской Серии А-2024 он провел только 2 поединка, после чего получил тяжелую травму колена и до сих пор проходит процесс реабилитации. Его соглашение с дончанами действительно до 30 декабря 2026 года.