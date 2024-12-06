Ведущий ТаТоТаке: У Александрии в атаке кроме Безерры ничего нет. У Динамо не удивляет отсутствие замен. Кого выпускать?

Михаил Смоловый в своем Телеграмм-канале разобрал матч "Александрия" – "Динамо".

“Футбол – это только две переменные. Первая переменная – время, вторая – пространство. Когда обе команды в силу ограниченности (у "Динамо" это отсутствие Шапаренко и Ярмоленко) неспособны качественно использовать эти две составляющие, приходится говорить о борьбе. Не о футболе, а следствие его отсутствия – дуэли.

Самый положительный момент в игре "Динамо" в целом - это стратегия противодействия единственному рабочему инструменту "Александрии" в атаке. Кроме Безерры, у этой команды больше ничего нет, если считать только open play ситуации без стандартов”.