  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ведущий ТаТоТаке: У Александрии в атаке кроме Безерры ничего нет. У Динамо не удивляет отсутствие замен. Кого выпускать?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ведущий ТаТоТаке: У Александрии в атаке кроме Безерры ничего нет. У Динамо не удивляет отсутствие замен. Кого выпускать?

Премьер-лига
Обновлено

Блогер поделился впечатлениями от поединка лидеров

Ведущий ТаТоТаке: У Александрии в атаке кроме Безерры ничего нет. У Динамо не удивляет отсутствие замен. Кого выпускать?

fcdynamo.com

Новина українською

Михаил Смоловый в своем Телеграмм-канале разобрал матч "Александрия" – "Динамо".

“Футбол – это только две переменные. Первая переменная – время, вторая – пространство. Когда обе команды в силу ограниченности (у "Динамо" это отсутствие Шапаренко и Ярмоленко) неспособны качественно использовать эти две составляющие, приходится говорить о борьбе. Не о футболе, а следствие его отсутствия – дуэли.

Самый положительный момент в игре "Динамо" в целом - это стратегия противодействия единственному рабочему инструменту "Александрии" в атаке. Кроме Безерры, у этой команды больше ничего нет, если считать только open play ситуации без стандартов”.

Читайте такжеВозвращение Яцыка в Динамо. Суркис поставил точку в этом вопросе

“При отсутствии на фланге атаки интеллекта (Ярмоленко) “Динамо” напоминает себя периода после Цыганкова. Качество принятых решений катится вниз, потому что мышцы никогда не заменят мозг. Михайленко паренек не глупый, но это отличающийся от Шапаренко игровой профайл.

Не удивляет и отсутствие замен. У Шовковского нет времени что-либо тренировать, а матч против прямого конкурента не место для эксперимента. Кого выпускать? Рубчинского, пропустившего предсезонку и непонимающего, чего от него требуют? Брагару, которому тяжело понять, где он сейчас? Герреро, которого болельщики х***и облагают? Малыша? Саленко?”, – написал блоггер.

Следующая очная встреча лидеров состоится в воскресенье в 18.00.

По теме
yellow-arrow
Карпаты осенью пытались подписать футболиста Динамо
yellow-arrow
Клуб из Европы сделал предложение Полесью по одному из лидеров команды
yellow-arrow
Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой
Динамо (Киев) ФК Александрия ТаТоТаке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Смоловий
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 09:45
Авжеж проблема для технічного футболу, яке Динамо афішує, нема достатньо кваліфікованих гравців, а битися-боротися за результат деякі динамівці вважають нижче свого рівня. Утім коли команда лишилася без кваліфікованих легіонерів, а замість повноцінних тренувань "катається" по Європі, то важко когось награти... Виправити виявлені під час матчів помилки!
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 09:45
Авжеж проблема для технічного футболу, яке Динамо афішує, нема достатньо кваліфікованих гравців, а битися-боротися за результат деякі динамівці вважають нижче свого рівня. Утім коли команда лишилася без кваліфікованих легіонерів, а замість повноцінних тренувань "катається" по Європі, то важко когось награти... Виправити виявлені під час матчів помилки!
Ответить
2
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
06.12.2024 в 08:40
Смоловий - блогер-аматор та солевий наркоман в усьому, що стосується Динамо. Цитувати його окремими новинами - не поважати себе та своїх читачів
Ответить
0
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости