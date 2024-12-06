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Ведущий ТаТоТаке: У Александрии в атаке кроме Безерры ничего нет. У Динамо не удивляет отсутствие замен. Кого выпускать?
Блогер поделился впечатлениями от поединка лидеров
fcdynamo.com
Михаил Смоловый в своем Телеграмм-канале разобрал матч "Александрия" – "Динамо".
“Футбол – это только две переменные. Первая переменная – время, вторая – пространство. Когда обе команды в силу ограниченности (у "Динамо" это отсутствие Шапаренко и Ярмоленко) неспособны качественно использовать эти две составляющие, приходится говорить о борьбе. Не о футболе, а следствие его отсутствия – дуэли.
Самый положительный момент в игре "Динамо" в целом - это стратегия противодействия единственному рабочему инструменту "Александрии" в атаке. Кроме Безерры, у этой команды больше ничего нет, если считать только open play ситуации без стандартов”.
“При отсутствии на фланге атаки интеллекта (Ярмоленко) “Динамо” напоминает себя периода после Цыганкова. Качество принятых решений катится вниз, потому что мышцы никогда не заменят мозг. Михайленко паренек не глупый, но это отличающийся от Шапаренко игровой профайл.
Не удивляет и отсутствие замен. У Шовковского нет времени что-либо тренировать, а матч против прямого конкурента не место для эксперимента. Кого выпускать? Рубчинского, пропустившего предсезонку и непонимающего, чего от него требуют? Брагару, которому тяжело понять, где он сейчас? Герреро, которого болельщики х***и облагают? Малыша? Саленко?”, – написал блоггер.
Следующая очная встреча лидеров состоится в воскресенье в 18.00.
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