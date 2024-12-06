Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента

Вингер "Полесья" Александр Назаренко начал сотрудничество с известной компанией ProStar, принадлежащая Вадиму Шаблию.

Об этом говорится на странице агентства в Instagram.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей за "волков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Этой осенью Александр дебютировал за сборную Украину - он трижды выходил на замену в Лиге наций-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.