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Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента

Премьер-лига

Вингер "Полесья" стал агентом ProStar

Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента

УАФ

Новина українською

Вингер "Полесья" Александр Назаренко начал сотрудничество с известной компанией ProStar, принадлежащая Вадиму Шаблию.

Об этом говорится на странице агентства в Instagram.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей за "волков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Этой осенью Александр дебютировал за сборную Украину - он трижды выходил на замену в Лиге наций-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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