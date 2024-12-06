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Тренер Ворсклы прокомментировал травму Исенко

Премьер-лига
Обновлено

Голкипер "Ворсклы" не смог продолжить матч с "Шахтером"

Тренер Ворсклы прокомментировал травму Исенко

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о характере травмы вратаря своей команды Павла Исенко, покинувшего поле на 65-й минуте матча с "Шахтером" (1:3).

– Что с Исенко? Известно ли характер травмы?

– После игры он сказал, что мениск. Был какой-то хруст в колене. Я думаю, что мениск, – сказал Максимов.

В текущем сезоне Исенко провел 16 матчей, пропустив 24 гола. Еще в пяти встречах он сыграл "на ноль".

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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