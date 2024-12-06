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Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой

Премьер-лига

Вингер подвел итог матча с полтавским клубом

Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Невертон прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.

"Чудесный результат для нас, хотя ход событий на поле был иногда сложным. Конечно, победа уверенная, но нам пришлось приложить усилия против достойного оппонента.

Второй тайм? Вопрос не в расслабленности, сказалась усталость в силу перегруженного графика, а наш оппонент добавил после перерыва. Сейчас самое важное это готовиться к следующим матчам и концентрироваться на играх, которые остались в этом году", - сказал Невертон в эфире УПЛ ТВ.

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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
06.12.2024 в 09:52
При таком наполнении состава качественными футболистами вопроса усталости не должно быть,если тренерский штаб квалифицированно занимается ротацией и все футболисты имеют игровую нагрузку.А если игрок сидит на скамейке месяцами а потом выходит на 10 минут то будет то что было в этом матче.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
06.12.2024 в 09:52
При таком наполнении состава качественными футболистами вопроса усталости не должно быть,если тренерский штаб квалифицированно занимается ротацией и все футболисты имеют игровую нагрузку.А если игрок сидит на скамейке месяцами а потом выходит на 10 минут то будет то что было в этом матче.
Ответить
1
0

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