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Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой
Вингер подвел итог матча с полтавским клубом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Шахтера" Невертон прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.
"Чудесный результат для нас, хотя ход событий на поле был иногда сложным. Конечно, победа уверенная, но нам пришлось приложить усилия против достойного оппонента.
Второй тайм? Вопрос не в расслабленности, сказалась усталость в силу перегруженного графика, а наш оппонент добавил после перерыва. Сейчас самое важное это готовиться к следующим матчам и концентрироваться на играх, которые остались в этом году", - сказал Невертон в эфире УПЛ ТВ.
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