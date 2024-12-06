Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой

Вингер "Шахтера" Невертон прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.

"Чудесный результат для нас, хотя ход событий на поле был иногда сложным. Конечно, победа уверенная, но нам пришлось приложить усилия против достойного оппонента.

Второй тайм? Вопрос не в расслабленности, сказалась усталость в силу перегруженного графика, а наш оппонент добавил после перерыва. Сейчас самое важное это готовиться к следующим матчам и концентрироваться на играх, которые остались в этом году", - сказал Невертон в эфире УПЛ ТВ.