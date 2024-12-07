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Динамо - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Александрия : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: upl.ua

Новина українською

В центральном матче 16-го тура УПЛ в Киеве "Динамо" будет принимать "Александрию". Это будет противостояние лидеров, имеющих одинаковое количество очков.

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Команды в среду встречались друг с другом. Тогда игра в Александрии завершилась нулевой ничьей. Надеемся, что на этот раз голы болельщики все же увидят. У "Динамо" и "Александрии" пока по 37 очков.

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Матч состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало – в 18:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports. Также матч будет доступен на телеканале 2+2.

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Трансляция матча Динамо - Александрия
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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