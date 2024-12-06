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Клуб из Европы сделал предложение Полесью по одному из лидеров команды
Источник назвал сумму
polissyafc.com
Вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк получил интересный вариант продолжения карьеру.
Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб получил предложение по Гуцуляку от неназванного европейского клуба. Источник указывает, что это клуб уровня еврокубков, но не из топ-5 чемпионатов. Также отмечается, что ориентировочная сумма предложения примерно 4 миллионов евро.
В этом сезоне 26-летний Гуцуляк провел 17 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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