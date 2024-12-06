  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб из Европы сделал предложение Полесью по одному из лидеров команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб из Европы сделал предложение Полесью по одному из лидеров команды

Премьер-лига

Источник назвал сумму

Клуб из Европы сделал предложение Полесью по одному из лидеров команды

polissyafc.com

Новина українською

Вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк получил интересный вариант продолжения карьеру.

Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб получил предложение по Гуцуляку от неназванного европейского клуба. Источник указывает, что это клуб уровня еврокубков, но не из топ-5 чемпионатов. Также отмечается, что ориентировочная сумма предложения примерно 4 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Гуцуляк провел 17 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Карпаты осенью пытались подписать футболиста Динамо
yellow-arrow
Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой
yellow-arrow
Тренер Ворсклы прокомментировал травму Исенко
Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк ТаТоТаке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости