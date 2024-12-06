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Карпаты осенью пытались подписать футболиста Динамо
Львовяне хотели арендовать украинского хавбека
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Карпаты" осенью пытались подписать полузащитника "Динамо" Александра Андриевского. Речь шла об аренде, сообщает ТаТоТаке.
Источник не исключает, что львовяне вернутся к разговору с руководством киевского клуба относительного возможного трансфера хавбека. Контракт футболиста с "бело-синими" истекает в конце этого сезона.
В текущей кампании 30-летний Андриевский принял участие в 12 матчах за киевлян, результативными действиями не отличался.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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