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"Переведите этому д******у". СМИ рассказали, как общаются украинцы и бразильцы Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Подобные ситуации случаются во время матчей

"Переведите этому д******у". СМИ рассказали, как общаются украинцы и бразильцы Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о ситуациях, которые случаются в "Шахтере" во время матчей.

"Что касается бразильцев, то мне кажется, что сейчас "Шахтеру" очень важно предотвращать ситуации, которые возникают в определенных матчах.

Мне об этом рассказывают свидетели, когда украинские футболисты, скажем так, лидеры "Шахтера", могут просто во время матча подбежать к лавочке и сказать в адрес условного Кевина что-то вроде такого: "Переведите этому д******у, чтобы он начал играть на команду", – сказал Спиваковский.

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Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Море23 (Одесса)
06.12.2024 в 13:24
Достаточно посмотреть как и украинцы и бразильцы радуются голам и тот же Кевин навешивает на Зубкова
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Комментарии 4
Море23 (Одесса)
06.12.2024 в 13:24
Достаточно посмотреть как и украинцы и бразильцы радуются голам и тот же Кевин навешивает на Зубкова
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0
0
Море23 (Одесса)
06.12.2024 в 13:24
Враньё ведущей делает сенсацию для своей передачи .Ахметов подай на суд .
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1
0
oda1979 (Запорожье)
06.12.2024 в 12:55
Теплая и дружественная атмосфера в нешахтере..
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0
2
tekutiev (донецк,Украина)
06.12.2024 в 13:02
у тебя в палате №6 лучше?прикрой .....убогий
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