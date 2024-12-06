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"Переведите этому д******у". СМИ рассказали, как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Подобные ситуации случаются во время матчей
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о ситуациях, которые случаются в "Шахтере" во время матчей.
"Что касается бразильцев, то мне кажется, что сейчас "Шахтеру" очень важно предотвращать ситуации, которые возникают в определенных матчах.
Мне об этом рассказывают свидетели, когда украинские футболисты, скажем так, лидеры "Шахтера", могут просто во время матча подбежать к лавочке и сказать в адрес условного Кевина что-то вроде такого: "Переведите этому д******у, чтобы он начал играть на команду", – сказал Спиваковский.
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