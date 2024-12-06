  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый берег - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый берег - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый берег – ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7 декабря 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый берег - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Кривбасс" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, разделенные лишь одним очком. Это будет очень интересное и напряженное противостояние.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 16 тура УПЛ 2024/25 между "Левым берегом" и "ЛНЗ" состоится в субботу, 7 декабря, в 13:00 в Киевской области на стадионе "Арена Левый берег". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.

Favbet
3.70
3.35
2.13
Узнать больше

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Шахтера: Будем делать все возможное, чтобы выиграть у Баварии
yellow-arrow
Черноморец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024
yellow-arrow
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
УПЛ Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости