Представители одного клуба. Определились лучшие тренер и игрок 1-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 1-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Напомним, на этой недели было сыграно два перенесенных матча 1-го тура, где "Александрия" с "Динамо" расписали безголевую ничью (0:0), а "Полесье" избежало поражения от "Руха" (1:1).

Лучшим тренером 1-го тура признали Марино Пушича ("Шахтер"), подопечные которого в стартовом туре в Полтаве разгромили "Ворсклу" со счетом 5:0. В топ-3 вошли также Руслан Ротань ("Александрия, ") и Юрий Вернидуб ("Кривбасс").

А лучшим игроком 1-го тура назвали автора двух голов в матче "Ворскла" - "Шахтер" - защитника горняков Николая Матвиенко. В топ-5 игроков также вошли Андрей Цуриков ("Колос"), Александр Яцык ("Заря"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс") и Алексей Гуцуляк ("Полесье").

В общем эксперты упоминали 24 футболиста и 9 тренеров на звание героев 1-го тура, а также 57 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, мы добавили также условный резерв символической сборной тура: Георгий Ермаков ("Александрия"), Максим Механив ("Левый Берег"), Илья Путря (ЛНЗ), Рафаэл Бандейра ("Кривбасс"), Ефим Конопля ("Шахтер"), Артем Шабанов ("Александрия"), Руслан Черненко ("Оболонь"), Иван Калюжный ("Александрия"), Юрий Вакулко ("Кривбасс"), Денис Антюх ("Заря"), Даниил Сикан ("Шахтер").