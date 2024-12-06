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Карпаты заинтересованы в подписании аргентинского опорника

Премьер-лига

Потенциальное усиление из Южной Америки

Карпаты заинтересованы в подписании аргентинского опорника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный хавбек аргентинского "Расинга" Патрисио Танда может пополнить состав львовских "Карпат". Об этом сообщает ТаТоТаке.

"По нашей информации, "Карпаты" проявляют совершенно предметный интерес к аргентинскому полузащитнику Патрисиу Танде.

Танде – 22 года, он играет в клубе "Унион Санта-Фе" на правах аренды, а принадлежит "Расингу Авельянеда", – сказал журналист издания Михаил Спиваковский.

В этом сезоне Танда принял участие в 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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