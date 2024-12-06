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Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ

Премьер-лига

Игроку поставили ультиматум

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ

ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" может отстранить Ивана Калюжного от работы с первой командой, если он не подпишет новый контракт. Об этом утверждает Sport.ua.

Руководство клуба выдвинуло ультиматум игроку и его агенту, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, то будет работать с молодежной командой.

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Контракт Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.

По информации источника, "Александрия" не против зимой продать Ивана в другую команду. "Горожане" готовы отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andy1973 (Рівне)
06.12.2024 в 13:27
хочу у мілан!!!! А Мілан в курсі?
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Комментарии 3
andy1973 (Рівне)
06.12.2024 в 13:27
хочу у мілан!!!! А Мілан в курсі?
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.12.2024 в 13:24
350 000 за гравця збірної?
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1
0
oda1979 (Запорожье)
06.12.2024 в 13:07
У Калюжного головка закружилась?
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1
3

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