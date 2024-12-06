Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ

"Александрия" может отстранить Ивана Калюжного от работы с первой командой, если он не подпишет новый контракт. Об этом утверждает Sport.ua.

Руководство клуба выдвинуло ультиматум игроку и его агенту, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, то будет работать с молодежной командой.

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Контракт Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.

По информации источника, "Александрия" не против зимой продать Ивана в другую команду. "Горожане" готовы отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.