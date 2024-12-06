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Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
Игроку поставили ультиматум
ФК Олександрія
"Александрия" может отстранить Ивана Калюжного от работы с первой командой, если он не подпишет новый контракт. Об этом утверждает Sport.ua.
Руководство клуба выдвинуло ультиматум игроку и его агенту, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, то будет работать с молодежной командой.
Контракт Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.
По информации источника, "Александрия" не против зимой продать Ивана в другую команду. "Горожане" готовы отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.
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