Хавбек Шахтера: Будем делать все возможное, чтобы выиграть у Баварии

Полузащитник "Шахтера" Невертон прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:1) в 16-м туре УПЛ, рассказал о своих физических кондициях, а также поделился ожиданиями от противостояния с "Баварией" в Лиге чемпионов.

- Невертон, поздравляем с победой! Расскажи, какой была игра с "Ворсклой" для "Шахтера"?

- Слава Богу, что мы победили! Действительно интересный и насыщенный поединок. Продолжаем работать и концентрируемся на следующем матче в Лиге чемпионов с мюнхенской "Баварией". Рад, что сумели победить, порадовать болельщиков и поднять собственный уровень уверенности.

Читайте также Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой

- Именно ты открыл счет в этом матче. Вспомни тот эпизод.

- Думаю, я оказался в правильном месте в нужное время и сумел добить мяч. Очень рад, что забил, ведь это важно для того, чтобы наращивать уверенность в себе и продолжать расти каждый день.

- Это твой второй гол в текущем сезоне. Кому его посвящаешь?

- Посвятил своей семье. Матери, отцу и ближайшим друзьям.

- Какой момент в матче, на твой взгляд, был ключевым?

- Считаю, каждый гол был важным.

- Заметно, что ты стал физически сильнее. Расскажи, как оцениваешь свои кондиции и ресурсы?

- Безусловно! Мы ежедневно упорно работаем вместе с тренером по физической подготовке, уделяя большое внимание тренировкам в тренажерном зале, работе по наращиванию мышц и общей физической подготовке. Прогресс действительно заметен.

- Вчера мы слышали, как главный тренер команды попросил тебя сконцентрировано настраиваться на матч. Как ты вообще готовишься?

- Перед игрой обычно слушаю любимую музыку, концентрируюсь и стараюсь творить.

- Впереди у "Шахтера" встреча с "Баварией". Какие у тебя ожидания от предстоящего матча?

- Конечно, мы ожидаем того же, что и сегодня, - победы. Будем делать все возможное, чтобы достичь этого результата, - резюмировал Невертон.