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В Александрии прокомментировали возможный перевод Калюжного в дубль
Дмитрий Китаев опровергнул информацию СМИ
Фото: ФК Олександрія
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что опорный полузащитник команды Иван Калюжный может быть отстранен от работы с первой командой, если он не продлит контракт с клубом.
– Это какие-то слухи. Почему я должен их комментировать? Лучше спрашивайте у того, кто эту информацию опубликовал.
- То есть, во взаимоотношениях игрока с клубом все хорошо?
– Ну это игрок основного состава, о чем вы говорите?
- А вообще ведутся с Иваном переговоры о переподписании контракта и улучшении условий, учитывая его недавние успехи и вызовы в сборную Украины?
– Даже если ведутся, то об этом знать никому не нужно, кроме клуба и игрока, – сказал Китаев.
В текущем сезоне Калюжный забил 1 гол и отдал 1 ассист в 14 матчах. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2025 года.
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