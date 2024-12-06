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В Александрии прокомментировали возможный перевод Калюжного в дубль

Премьер-лига

Дмитрий Китаев опровергнул информацию СМИ

В Александрии прокомментировали возможный перевод Калюжного в дубль

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о том, что опорный полузащитник команды Иван Калюжный может быть отстранен от работы с первой командой, если он не продлит контракт с клубом.

– Это какие-то слухи. Почему я должен их комментировать? Лучше спрашивайте у того, кто эту информацию опубликовал.

- То есть, во взаимоотношениях игрока с клубом все хорошо?

– Ну это игрок основного состава, о чем вы говорите?

- А вообще ведутся с Иваном переговоры о переподписании контракта и улучшении условий, учитывая его недавние успехи и вызовы в сборную Украины?

– Даже если ведутся, то об этом знать никому не нужно, кроме клуба и игрока, – сказал Китаев.

В текущем сезоне Калюжный забил 1 гол и отдал 1 ассист в 14 матчах. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2025 года.

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ФК Александрия Дмитрий Китаев Иван Калюжный
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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