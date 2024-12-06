"Он хочет попробовать свои силы в Европе". Шаблий прокомментировал будущее Судакова

Считается, что Георгий Судаков станет следующей большой звездой, которая покинет донецкий "Шахтер". За ним следят лучшие клубы со всей Европы. Вадим Шаблий, агент 22-летнего украинского полузащитника, в эксклюзивном интервью для издания The Standard рассказал об их планах с игроком на будущее.

"Георгий Судаков — игрок с большим будущим. Он, как и большинство футболистов, хочет попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Это абсолютно нормально, когда игрок хочет профессионально расти. Ранее им интересовались гранды Серии А. Сейчас им активно интересуются топ-клубы из АПЛ".

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Георгий Судаков в 22-летнем возрасте уже надевал капитанскую повязку в "Шахтере" и впечатлял своей игрой в Лиге чемпионов.

"Я уверен, что когда мы все будем готовы к трансферу, Георгий перейдет в топ-клуб. Знаете, я могу сказать по собственному опыту, что в жизни все происходит вовремя. Мы, "Шахтер" и игрок открыты к предложениям от европейских команд", — сказал Шаблий.

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В этом сезоне Судаков провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что украинский хавбек может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.