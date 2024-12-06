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Колос продлил контракт с молодым голкипером
Еще на три года
Фото: ФК Колос
"Колос" объявил о продлении контракта с голкипером Иваном Пахолюком. Соглашение 20-летнего украинца с ковалевцами будет действовать еще три года.
Предыдущий договор истекал 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Пахолюк провел 12 матчей за "Колос", в которых пропустил 8 голов. Еще в пяти поединках он отстоял на ноль. До этого он выступал за команду на юношеском уровне.
Также добавим, что в ноябре Пахолюк был включен в заявку сборной Украины U-21 на товарищеские матчи против Португалии (3:3) и Италии (2:2). Оба поединка он провел на скамейке запасных.
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