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В Левом Берегу определили лучшего игрока ноября

Премьер-лига

Он помог своему клубу избежать поражения в матче с "Оболонью"

В Левом Берегу определили лучшего игрока ноября

Фото: ФК Лівий берег

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"Левый Берег" подвел итоги голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в ноябре.

Награду получил защитник Андрей Якимов - за него проголосовали 48% фанов. Второе и третье места заняли защитник Эрнест Астахов и голкипер Максим Механив - 35% и 17% соответственно.

Напомним, в течение прошлого месяца "желто-зеленые" провели 4 поединка (2 ничьи, 2 поражения). В последнем из которых Якимов забил важнейший гол ("Оболони" 1:1), который прервал безголевую серию в 9 матчей.

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Андрей Якимов Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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