  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два игрока Колоса выбыли до конца года из-за травм
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока Колоса выбыли до конца года из-за травм

Премьер-лига

Не успеют вернуться

Два игрока Колоса выбыли до конца года из-за травм

Новина українською

Хавбек Олег Криворучко и защитник Владислав Емец не помогут "Колосу" в оставшихся матчах до конца 2024 года. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, оба футболиста вернутся в строй уже во второй половине текущего сезона.

Отмечается, что остальные игроки ковалевского клуба готовы принять участие в игре с "Оболонью", которая состоится 8 декабря.

Также до конца года "Колос" сыграет с "Ингульцом".

На данный момент "Колос" находятся на 12 строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

По теме
yellow-arrow
В Левом Берегу определили лучшего игрока ноября
yellow-arrow
Колос продлил контракт с молодым голкипером
yellow-arrow
"Он хочет попробовать свои силы в Европе". Шаблий прокомментировал будущее Судакова
Колос (Ковалевка) травма Владислав Емец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости