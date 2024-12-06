Два игрока Колоса выбыли до конца года из-за травм

Хавбек Олег Криворучко и защитник Владислав Емец не помогут "Колосу" в оставшихся матчах до конца 2024 года. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, оба футболиста вернутся в строй уже во второй половине текущего сезона.

Отмечается, что остальные игроки ковалевского клуба готовы принять участие в игре с "Оболонью", которая состоится 8 декабря.

Читайте также Колос продлил контракт с молодым голкипером

Также до конца года "Колос" сыграет с "Ингульцом".

На данный момент "Колос" находятся на 12 строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.