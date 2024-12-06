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Калюжный отреагировал на информацию о возможем переводе в дубль Александрии
Довольно лаконично
Фото: ФК Олександрія
Опорный хавбек "Александрии" Иван Калюжный прокомментировал информацию СМИ о возможном отстранении от первой команды из-за нежелания продлевать контракт.
"Директор уже
Контракт Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.
По информации источника, "Александрия" не против зимой продать Ивана в другую команду. "Горожане" готовы отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.
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