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Калюжный отреагировал на информацию о возможем переводе в дубль Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Довольно лаконично

Калюжный отреагировал на информацию о возможем переводе в дубль Александрии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Опорный хавбек "Александрии" Иван Калюжный прокомментировал информацию СМИ о возможном отстранении от первой команды из-за нежелания продлевать контракт.

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"Директор уже прокомментировал", – лаконично заявил дебютант национальной сборной Украины.

Контракт Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.

По информации источника, "Александрия" не против зимой продать Ивана в другую команду. "Горожане" готовы отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
06.12.2024 в 18:17
Цікаво,хто вже встиг підманути посулами новоявлену зірку.
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0
0
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
06.12.2024 в 18:17
Цікаво,хто вже встиг підманути посулами новоявлену зірку.
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0
0
Матч Футболович
06.12.2024 в 17:14
Как всегда, выкрутят руки и заставят... а если нет, то будут мучать и гнобить по дублям и лавкам, даже если ты сборник. Чисто отечественный бесправный цирк.
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2
0
Термит (Київ)
06.12.2024 в 18:08
Ситуація неоднозначна, я вважаю, що треба домовлятися, бо ультиматуми шкодять обом сторонам.
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0
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