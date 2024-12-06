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Пушич: Я доволен нашей игрой в первом круге, но не тем, как мы теряли очки
Можно начинать подводить итоги осенней части сезона
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Тренер "
"У нас есть травмированные – Франьич и Грам. Они получили травмы на тренировке, посмотрим, когда они вернутся. Хорошо, что выиграли в УПЛ перед матчем Лиги чемпионов. И хорошо, что в таблице взяли три очка и приблизились к "Динамо" и "Александрии".
Первый круг УПЛ? Я доволен нашей игрой, но не тем, как мы теряли очки. Это недопустимо с нашей стороны. Теряли победы в конце матчей, так нельзя.
Нужно быть стабильными во втором круге и быть на победном пути", – сказал Пушич.
???? «Відмінний виступ з нашого боку»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 6, 2024
???? Маріно Пушич прокоментував перемогу над «Ворсклою», травми Грама та Франьїча, а також підсумував перше коло УПЛ.#Shakhtar #ШахтарВорскла pic.twitter.com/RQdNZZjvO4
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