Пушич: Я доволен нашей игрой в первом круге, но не тем, как мы теряли очки

Тренер " Шахтера " Марино Пушич оценил положение команды после 1-го круга УПЛ, по итогам которого донецкая команда уступает "Динамо" и "Александрии" четыре очка в таблице.

"У нас есть травмированные – Франьич и Грам. Они получили травмы на тренировке, посмотрим, когда они вернутся. Хорошо, что выиграли в УПЛ перед матчем Лиги чемпионов. И хорошо, что в таблице взяли три очка и приблизились к "Динамо" и "Александрии".

Первый круг УПЛ? Я доволен нашей игрой, но не тем, как мы теряли очки. Это недопустимо с нашей стороны. Теряли победы в конце матчей, так нельзя.

Нужно быть стабильными во втором круге и быть на победном пути", – сказал Пушич.