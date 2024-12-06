  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Были впечатлены. Челси отправлял скаутов смотреть на Забарного
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Были впечатлены. Челси отправлял скаутов смотреть на Забарного

Премьер-лига
Обновлено

Переедет к Мудрику?

Были впечатлены. Челси отправлял скаутов смотреть на Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" намерен усилить центр обороны и продолжает следить за украинским защитником "Борнмута" Ильей Забарным.

Как пишет TBR Football, "синие" наблюдают за украинцем с момента его переезда в Англию в 2023 году.

Более того, лондонский клуб отправлял своих скаутов на матч 14-го тура АПЛ "Борнмута" с "Тоттенхэмом" (1:0) и представители "Челси" остались "впечатлены" игрой украинца.

Впрочем, также источник пишет о том, что в шорт-листе "пенсионеров" есть и другие центрбеки – пара из "Бенфики" Томасо Араухо и Антонио Силва, звезда "РБ Лейпциг" Кастелло Лукебой, Марк Геи из "Кристал Пэлас" и Абдукодир Хусанов из "Ланса".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Челси" также давно интересуется парой игроков "Барселоны" Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, но руководство клуба хочет убедиться, что у него есть четкое представление о лучших доступных вариантах, в том числе о кандидатах на позиции из игроков Премьер-лиги.

Напомним, что в текущем сезоне Забарный провел за "Борнмут" в текущем сезоне 14 матчей без результативных действий, в которых отыграл от свистка до свистка.

По теме
yellow-arrow
Сумма неактуальна и неадекватна. Журналист опроверг информацию о том, что Шахтер предлагал 7 млн евро за 18-летнего бразильца
yellow-arrow
Пушич: Я доволен нашей игрой в первом круге, но не тем, как мы теряли очки
yellow-arrow
Калюжный отреагировал на информацию о возможем переводе в дубль Александрии
Челси (Лондон) Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости