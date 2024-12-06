Были впечатлены. Челси отправлял скаутов смотреть на Забарного

" Челси " намерен усилить центр обороны и продолжает следить за украинским защитником "Борнмута" Ильей Забарным.

Как пишет TBR Football, "синие" наблюдают за украинцем с момента его переезда в Англию в 2023 году.

Более того, лондонский клуб отправлял своих скаутов на матч 14-го тура АПЛ "Борнмута" с "Тоттенхэмом" (1:0) и представители "Челси" остались "впечатлены" игрой украинца.

Впрочем, также источник пишет о том, что в шорт-листе "пенсионеров" есть и другие центрбеки – пара из "Бенфики" Томасо Араухо и Антонио Силва, звезда "РБ Лейпциг" Кастелло Лукебой, Марк Геи из "Кристал Пэлас" и Абдукодир Хусанов из "Ланса".

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"Челси" также давно интересуется парой игроков "Барселоны" Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, но руководство клуба хочет убедиться, что у него есть четкое представление о лучших доступных вариантах, в том числе о кандидатах на позиции из игроков Премьер-лиги.

Напомним, что в текущем сезоне Забарный провел за "Борнмут" в текущем сезоне 14 матчей без результативных действий, в которых отыграл от свистка до свистка.