Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Были впечатлены. Челси отправлял скаутов смотреть на Забарного
Переедет к Мудрику?
Getty Images / Global Images Ukraine
"
Как пишет TBR Football, "синие" наблюдают за украинцем с момента его переезда в Англию в 2023 году.
Более того, лондонский клуб отправлял своих скаутов на
Впрочем, также источник пишет о том, что в шорт-листе "пенсионеров" есть и другие центрбеки – пара из "Бенфики" Томасо Араухо и Антонио Силва, звезда "РБ Лейпциг" Кастелло Лукебой, Марк Геи из "Кристал Пэлас" и Абдукодир Хусанов из "Ланса".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Челси" также давно интересуется парой игроков "Барселоны" Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, но руководство клуба хочет убедиться, что у него есть четкое представление о лучших доступных вариантах, в том числе о кандидатах на позиции из игроков Премьер-лиги.
Напомним, что в текущем сезоне Забарный провел за "Борнмут" в текущем сезоне 14 матчей без результативных действий, в которых отыграл от свистка до свистка.
Популярное сейчас
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
- "Он пугает меня до смерти". Легенда Арсенала - про игру Зинченко в матче с МЮ
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- В Александрии прокомментировали возможный перевод Калюжного в дубль