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Сумма неактуальна и неадекватна. Журналист опроверг информацию о том, что Шахтер предлагал 7 млн евро за 18-летнего бразильца
Тем не менее, интерес от горняков был
Фото: Rubens Chiri/saopaulofc
Украинский журналист Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что "
"Кармо – левша, он может сыграть справа как инвертированный вингер. Конечно, может и слева как классический. Может сыграть и "десятку".
Я бы не стал оценивать уровень игрока, который в 17 лет дебютировал в "Сан-Паулу" цифрами на Transfermarket. Это невозможно сравнить, условно, с дебютом Матвея Пономаренко в "Динамо" или Виктора Цуканова в "Шахтере". Цуканова, который сейчас не выходит даже при результате +3, +4 в пользу "Шахтера" на последних секундах "под премиалочку".
Потому что "Сан-Паулу" – это не "Шахтер" и не "Динамо". В масштабе Латинской Америки это где-то поближе к "Ман Сити" или "Барселоне". Я уверен, что Энрике Кармо сыграл бы за "Сан-Паулу" уже больше матчей, если бы не одно "но". У Кармо через год заканчивается контракт с "Сан-Паулу", а его агент – Вагнер Рибейро. Если кто-нибудь помнит, экс-агент Неймара. Знает свое дело и умеет ловким захватом выкручивать обе руки.
По моей информации, "Шахтер" проявлял интерес к игроку еще год назад. И, в принципе, продолжает интересоваться им сейчас. Но сумма в 7 миллионов не соответствует действительности. Она неактуальна и неадекватна", – сказал Спиваковский.
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