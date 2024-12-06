Сумма неактуальна и неадекватна. Журналист опроверг информацию о том, что Шахтер предлагал 7 млн евро за 18-летнего бразильца

Украинский журналист Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что " Шахтер " якобы предлагает 7 миллионов евро за 18-летнего вингера "Сан-Паулу" Энрике Кармо.

"Кармо – левша, он может сыграть справа как инвертированный вингер. Конечно, может и слева как классический. Может сыграть и "десятку".

Я бы не стал оценивать уровень игрока, который в 17 лет дебютировал в "Сан-Паулу" цифрами на Transfermarket. Это невозможно сравнить, условно, с дебютом Матвея Пономаренко в "Динамо" или Виктора Цуканова в "Шахтере". Цуканова, который сейчас не выходит даже при результате +3, +4 в пользу "Шахтера" на последних секундах "под премиалочку".

Потому что "Сан-Паулу" – это не "Шахтер" и не "Динамо". В масштабе Латинской Америки это где-то поближе к "Ман Сити" или "Барселоне". Я уверен, что Энрике Кармо сыграл бы за "Сан-Паулу" уже больше матчей, если бы не одно "но". У Кармо через год заканчивается контракт с "Сан-Паулу", а его агент – Вагнер Рибейро. Если кто-нибудь помнит, экс-агент Неймара. Знает свое дело и умеет ловким захватом выкручивать обе руки.

По моей информации, "Шахтер" проявлял интерес к игроку еще год назад. И, в принципе, продолжает интересоваться им сейчас. Но сумма в 7 миллионов не соответствует действительности. Она неактуальна и неадекватна", – сказал Спиваковский.