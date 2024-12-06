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Без Динамо и Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера ноября

Премьер-лига
Обновлено

Представители Кривбасса и Вереса

Без Динамо и Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера ноября

upl.ua

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших игрока и тренера ноября.

На первом этапе комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ выбрали по 4 претендента, а на втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

В итоге, лучшим игроком ноября признан атакующий хавбек "Кривбасса", который забил за месяц пять голов в четырех матчах.

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Полные результаты голосования среди игроков

Егор Твердохлеб ("Кривбасс") — 28,7%

Алексей Паламарчук ("Ингулец") - 27,2%

Безерра ("Александрия") - 23,5%

Владислав Ванат ("Динамо") - 20,6%

Среди тренеров победил Олег Шандрук ("Верес"), команда которого в ноябре победила "Рух" (2:0) и ЛНЗ (2:1) и сыграла вничью с "Оболонью" (0:0) и "Александрией" (1 :1).

Полные результаты голосования среди тренеров

Олег Шандрук ("Верес") - 30%

Руслан Ротань ("Александрия") - 24,3%

Владислав Лупашко ("Карпаты") - 23,6%

Юрий Вернидуб ("Кривбасс") — 22,1%

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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