Украинский тренер описал ситуацию в Полесье словами Пепа Гвардиолы

Один из самых опытных украинских тренеров Сергей Ковалец, который сейчас стоит у руля хмельницкого "Подолья", поделился с UA-Футбол мыслями о сыгранных в середине этой недели перенесенных матчах "Александрия" - "Динамо" и "Рух" - "Полесье".

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- Оба поединка завершились ничейными итогами: в Александрии – 0:0, во Львове – 1:1. Что скажете об этих результатах?

- Поединок "Александрия" - "Динамо" хоть и завершился без забитых мячей, но был достаточно интересным. Хотя бы с точки зрения того, что встречались два лидера чемпионата. С одной стороны неожиданно, а с другой стороны вполне ожидаемо александрийская команда оказала серьезное сопротивление одному из наших грандов, что продолжило двоевластие в турнирной таблице. Впрочем, третий сезон работы Руслана Ротаня в роли главного тренера "Александрии" показывает, что клуб выбрал правильное направление. Сам матч был интересным в психологическом плане, и результат 0:0 полностью соответствует ходу событий на поле. Что касается львовского поединка, то мы все хорошо знаем, что в "Полесье" много делается для развития футбола в Украине – там работает футбольная Академия, детская школа плюс есть современные база и стадион. Конечно, следует учитывать, что главный тренер только летом пришел в житомирскую команду, и для получения стабильных результатов нужно время. По этому поводу скажу вот что. Как-то Хосепа Гвардиолу спросили: "Учитывая большой бюджет "Манчестер Сити«, вы будете выигрывать?". А он ответил: "Выигрывать не обещаю, но то, что мы будем мощно работать днем и ночью, я гарантирую". Сам матч во Львове хоть и завершился вничью, однако преимущество было на стороне "Руха". Как игровое, так и психологическое. А вот в игре "Полесья" сыграло роль высокое мастерство Гуцуляка. Оно в очередной раз доказало, что его не просто так вызывают в нашу национальную команду. Плюс сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

- "Динамо" за последнюю неделю сыграло три матча, и все неудачно: сначала уступило в Лиге Европы чешской "Виктории", а затем завершило вничью поединки национального чемпионата – с "Колосом" и той же "Александрией". Как думаете, у столичного клуба сейчас спад или кризис?

- Думаю, что причиной является очень напряженный график, который, к тому же, предусматривает разъезды за границу. Мы как-то говорили о качестве усиления "Динамо" в период межсезонья. Однако травма одного из новичков киевской команды, Пихаленка, как и Ярмоленко, не могут не сказываться. Оба игрока – лидеры коллектива. Кроме того, у "Динамо" сейчас есть проблема в центральной зоне обороны. Помнится, вместе с Поповым наигрывался в ней Сирота, однако он был отдан в аренду. И вообще в динамовской команде есть проблема молодости. Молодым игрокам нужно время для того, чтобы втянуться в тяжелый график. Поэтому обе ничьи "Динамо" являются следствием названных мною факторов. Поэтому бежать за двумя зайцами динамовцам, как по мне, очень трудно. Нужно в первую очередь сосредоточиться на играх чемпионата. Сейчас у команды Александра Шовковского есть отрыв от главного конкурента в борьбе за чемпионство – "Шахтера", поэтому стоит акцент делать на том, чтобы он не уменьшался.

- Львовский "Рух" сыграл вничью уже восьмой матч из пятнадцати проведенных. Чем объясняете такое миролюбие?

- Все мы говорили о том, что "Рух" – молодая команда, которая имеет хорошую перспективу. Однако молодости свойственна нестабильность, и мы это видим в ходе нынешнего чемпионата. Сам главный тренер "Руха" Виталий Пономарев отмечал, что второй сезон будет для "Руха" тяжелее, ведь все соперники уже хорошо знают о качествах его игроков. Поэтому в курсе, как им противостоять. Если в прошлом сезоне молодые футболисты львовской команды играли на кураже, то теперь все изменилось. И если бы не победа над "Левым берегом", то серия неудачных игр у "Руха" была бы еще больше. Выигрыш же у дебютанта элиты поднял психологический дух команды. Если бы его не было, то львовская команда могла бы бороться за выживание. И напоследок выскажу свое мнение: как бы там ни было, а "Руху" нужны опытные игроки.

Без них проходить длительную турнирную дистанцию достаточно трудно. Оптимальным вариантом у любой команды должны быть сочетание молодости и опыта