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Александрия перед Динамо: Калюжный готовится, Плакса возвращается
Новости из стана Александрии перед центральным матчем тура
Фото: ФК Олександрія
8 декабря состоится центральный поединок 16 тура УПЛ "Динамо" – "Александрия".
Как сообщает Sport.ua, "
А вот полузащитник Радион Плакса, который из-за простуды вынужден был 4 декабря пропустить перенесенный матч первого тура УПЛ "Александрия" – "Динамо", уже вернулся в строй, тренируется в общей группе и, скорее всего, попадет в заявку на повторный поединок в в Киеве.
То же самое касается и полузащитника Ивана Калюжного. Вероятно, до конца осенней части чемпионата ое будет игроком "Александрии", а дальше уже дальнейшая судьба хавбека будет решаться на уровне руководства клуба.
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