Александрия перед Динамо: Калюжный готовится, Плакса возвращается

8 декабря состоится центральный поединок 16 тура УПЛ "Динамо" – "Александрия".

Как сообщает Sport.ua, " горожанам " не смогут помочь травмированные Aртем Шулянский, Евгений Смирный и бразильский легионер Джевани, которые в этом году уже на поле не выйдут .

А вот полузащитник Радион Плакса, который из-за простуды вынужден был 4 декабря пропустить перенесенный матч первого тура УПЛ "Александрия" – "Динамо", уже вернулся в строй, тренируется в общей группе и, скорее всего, попадет в заявку на повторный поединок в в Киеве.

То же самое касается и полузащитника Ивана Калюжного. Вероятно, до конца осенней части чемпионата ое будет игроком "Александрии", а дальше уже дальнейшая судьба хавбека будет решаться на уровне руководства клуба.