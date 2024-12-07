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Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и криворожским "Кривбассом".

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Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы. В то время как "Черноморец" всеми силами пытается покинуть зону вылета, "Кривбасс" бережно охраняет четвертую строчку. Возможна ли сенсация в этом поединке? Или же команда Вернидуба спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 декабря – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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