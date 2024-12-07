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Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и криворожским "Кривбассом".
Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы. В то время как "Черноморец" всеми силами пытается покинуть зону вылета, "Кривбасс" бережно охраняет четвертую строчку. Возможна ли сенсация в этом поединке? Или же команда Вернидуба спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 декабря – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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