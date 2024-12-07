  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных

Премьер-лига
Обновлено

Украинский тренер – о матче Александрия – Динамо

Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных

Новина українською

Олег Федорчук прокомментировал ничейный результат лидеров УПЛ.

“В Александрии соперники задействовали по два опорных полузащитника, сосредоточившись на том, чтобы прежде всего не пропустить. Это им удалось. Конечно, в более выгодном положении находились "горожане", которые играли дома, у них был менее загружен календарь, не было логистических проблем, в отличие от гостей. Но в конце таймов динамовцы выглядели более свежими, что свидетельствовало об их лучшей физической подготовке. Этим меня подопечные Ротаня разочаровали. Хотя в общем-то, александрийцы запомнились своей монолитностью, каждый из них четко знал свой маневр”.

Читайте такжеФедорчук: Динамо нужно, чтобы впереди играл форвард, а не просто присутствовал, как Ванат

“К сожалению, последние матчи киевлян подтвердили провал работы в межсезонье на трансферном рынке. У динамовцев очень короткая скамейка запасных для участия в УПЛ и ЛЕ. Потому и вариантов для усиления игры у Шовковского практически не осталось. Будем надеяться, что молодежь скорее возмужает, хотя от этого игра не станет более качественной. Динамовцам следует срочно позаботиться о приглашении нескольких новых исполнителей”, — сказал Федорчук.

В воскресенье команды будут играть уже в столице.

По теме
yellow-arrow
Левый берег - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
Олег Федорчук Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 08:03
Да наоборот же всё
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 08:03
Да наоборот же всё
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости