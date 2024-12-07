Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных

Олег Федорчук прокомментировал ничейный результат лидеров УПЛ.

“В Александрии соперники задействовали по два опорных полузащитника, сосредоточившись на том, чтобы прежде всего не пропустить. Это им удалось. Конечно, в более выгодном положении находились "горожане", которые играли дома, у них был менее загружен календарь, не было логистических проблем, в отличие от гостей. Но в конце таймов динамовцы выглядели более свежими, что свидетельствовало об их лучшей физической подготовке. Этим меня подопечные Ротаня разочаровали. Хотя в общем-то, александрийцы запомнились своей монолитностью, каждый из них четко знал свой маневр”.