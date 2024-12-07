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Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных
Украинский тренер – о матче Александрия – Динамо
Олег Федорчук прокомментировал ничейный результат лидеров УПЛ.
“В Александрии соперники задействовали по два опорных полузащитника, сосредоточившись на том, чтобы прежде всего не пропустить. Это им удалось. Конечно, в более выгодном положении находились "горожане", которые играли дома, у них был менее загружен календарь, не было логистических проблем, в отличие от гостей. Но в конце таймов динамовцы выглядели более свежими, что свидетельствовало об их лучшей физической подготовке. Этим меня подопечные Ротаня разочаровали. Хотя в общем-то, александрийцы запомнились своей монолитностью, каждый из них четко знал свой маневр”.
“К сожалению, последние матчи киевлян подтвердили провал работы в межсезонье на трансферном рынке. У динамовцев очень короткая скамейка запасных для участия в УПЛ и ЛЕ. Потому и вариантов для усиления игры у Шовковского практически не осталось. Будем надеяться, что молодежь скорее возмужает, хотя от этого игра не станет более качественной. Динамовцам следует срочно позаботиться о приглашении нескольких новых исполнителей”, — сказал Федорчук.
В воскресенье команды будут играть уже в столице.
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