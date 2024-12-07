Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Одессе в матче 16-го тура УПЛ "Черноморец" будет принимать "Кривбасс". Подопечных Бабича ожидает сложное испытание, учитывая их кадровые проблемы.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Перед этим туром "Кривбасс" занимал четвертое место, а "Черноморец" – тринадцатое. Игра первого круга завершилась минимальной победой криворожцев – 1:0.

Старт поединка – в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

"Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 16-й тур

07 декабря, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>