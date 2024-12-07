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Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В Одессе в матче 16-го тура УПЛ "Черноморец" будет принимать "Кривбасс". Подопечных Бабича ожидает сложное испытание, учитывая их кадровые проблемы.

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Перед этим туром "Кривбасс" занимал четвертое место, а "Черноморец" – тринадцатое. Игра первого круга завершилась минимальной победой криворожцев – 1:0.

Старт поединка – в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

"Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 16-й тур

07 декабря, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 09:01
ЧО ваша главная проблема БАБИЧ --уберите
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 09:01
ЧО ваша главная проблема БАБИЧ --уберите
Ответить
0
0

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