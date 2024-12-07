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Левый берег - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый берег – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый берег" и "ЛНЗ" набрали пять очков на двоих в последних пяти турах. Черкасская команда постепенно опускается ниже в турнирной таблице, а "Левый берег" уже не первый тур остается возле зоны вылета. Обеим командам крайне нужна победа.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 16-й тур
7 декабря 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"
"Левый берег" 13:00 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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