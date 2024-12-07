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Левый берег - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый берег – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый берег - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Левый берег" и "ЛНЗ" набрали пять очков на двоих в последних пяти турах. Черкасская команда постепенно опускается ниже в турнирной таблице, а "Левый берег" уже не первый тур остается возле зоны вылета. Обеим командам крайне нужна победа.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 16-й тур

7 декабря 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый берег" 13:00 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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