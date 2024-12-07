Левый берег - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Левый берег" и "ЛНЗ" набрали пять очков на двоих в последних пяти турах. Черкасская команда постепенно опускается ниже в турнирной таблице, а "Левый берег" уже не первый тур остается возле зоны вылета. Обеим командам крайне нужна победа.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур

7 декабря 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый берег" 13:00 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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