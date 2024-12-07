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Карпаты - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Две главные сенсации текущего розыгрыша УПЛ за исключением "Александрии". "Карпаты" победили в трех домашних последних матчах, в то время как беспроигрышная серия "Вереса" в чемпионате составляет уже девять игр. Прервется ли чья-то серия в одной из самых интригующих встреч нового тура?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 16-й тур

7 декабря 2024 года. Львов. Стадион "Украина"

"Карпаты" Львов 18:00 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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