Карпаты - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Две главные сенсации текущего розыгрыша УПЛ за исключением "Александрии". "Карпаты" победили в трех домашних последних матчах, в то время как беспроигрышная серия "Вереса" в чемпионате составляет уже девять игр. Прервется ли чья-то серия в одной из самых интригующих встреч нового тура?

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур

7 декабря 2024 года. Львов. Стадион "Украина"

"Карпаты" Львов 18:00 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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