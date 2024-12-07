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Карпаты - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Карпати
Две главные сенсации текущего розыгрыша УПЛ за исключением "Александрии". "Карпаты" победили в трех домашних последних матчах, в то время как беспроигрышная серия "Вереса" в чемпионате составляет уже девять игр. Прервется ли чья-то серия в одной из самых интригующих встреч нового тура?
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 16-й тур
7 декабря 2024 года. Львов. Стадион "Украина"
"Карпаты" Львов 18:00 "Верес"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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