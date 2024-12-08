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Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря
В Кривом Роге последняя команда нынешнего сезона УПЛ будет принимать "Зарю". С турнирной точки зрения важный матч для обоих коллективов.
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"Ингулец" в прошлом туре наконец-то впервые в сезоне победил. Подопечные Кобина разгромили "Ворсклу". Также удалось прервать длительную серию без побед "Зари". Луганчане в волевом стиле переиграли "Карпаты".
Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
16-й тур УПЛ сезона 2024/25
08.12.2024. 13:00. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
"Ингулец" - "Заря"
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