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Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

В Кривом Роге последняя команда нынешнего сезона УПЛ будет принимать "Зарю". С турнирной точки зрения важный матч для обоих коллективов.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ингулец" в прошлом туре наконец-то впервые в сезоне победил. Подопечные Кобина разгромили "Ворсклу". Также удалось прервать длительную серию без побед "Зари". Луганчане в волевом стиле переиграли "Карпаты".

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Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>

16-й тур УПЛ сезона 2024/25

08.12.2024. 13:00. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Ингулец" - "Заря"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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